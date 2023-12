In trasferta da retrocessione, sono nove le sconfitte nel 2023

[...] In meno di sette giorni i giallorossi sono passati dal quarto posto che vale la Champions ad essere fuori dall'Europa. Classifica corta sì, ma anche un'altalena di risultati inaccettabile con il calendario avuto fino alla sedicesima giornata. Preoccupa la mancanza di idee e soluzioni in assenza di Dybala (fino al 2024) e Lukaku (tornerà contro il Napoli) che rendono la Roma una squadra attaccabile da qualsiasi avversario. Il saldo lontano dall'Olimpico nel 2023 è da zona retrocessione. Con il 2-0 di Bologna sono diventate 9 le sconfitte in trasferta da gennaio ad oggi, con la trasferta di Torino il prossimo 30 dicembre ancora da affrontare.

Solo 4 vittorie e 6 pareggi. Su 57 punti disponibili la Roma in un intero anno solare ne ha raccolti la miseria di 18. [...] Ma è lo stesso Mourinho a mettere sul banco degli imputati i calciatori. Quando il portoghese parla di "gente che non ha potenziale futuro" non sembra riferirsi solamente ai nuovi arrivi, Renato Sanches su tutti. Ma anche a quei profili che vestono la maglia giallorossa da anni. [...] Da Spinazzola ad El Shaarawy, passando anche dal capitano Pellegrini, in piena crisi d'identità. Semmai dovesse essere rivoluzione fin dalle fondamenta, lo decideranno i Friedkin a fine stagione. Con o senza Mourinho e Pinto. [...]

(la Repubblica)