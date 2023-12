In difesa torna Mancini, Karsdorp titolare

Bentornato Mancini, il grande assente contro il Servette. [...] Il centrale ex Atalanta adesso può dare le giuste risposte in campo per mettersi a disposizione di Mourinho e tornare titolare in una partita sempre ostica per la Roma al Mapei Stadium. Novità rispetto al Servette: Rui Patricio tornerà tra i pali dopo la buona prestazione di Svilar in Europa, mentre Celik è costretto nuovamente alla panchina per fare spazio a Karsdorp. [...]

A sinistra Spinazzola è favorito - nonostante le prestazioni deludenti - su Zalewski per un posto da titolare. Paredes dal primo e mai in discussione da Mourinho. [...] Così come Cristante che tornerà al suo fianco insieme probabilmente a Pellegrini che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Non ci sono dubbi per quanto riguarda l'attacco: dentro Lukaku con Dybala, ma si scalda anche Azmoun che vuole sfruttare ancora una volta l'occasione a partita in corso. [...]

(corsport)