Impaurita, molle e senza personalità: lontano dall'Olimpico la Roma si perde

Vuoi vedere che, anche stavolta, ha ragione José Mourinho? La storia della torta della nonna e della comfort zone nella quale si rifugiano spesso i suoi calciatori, danno la misura del problema: la mancanza di personalità. [...] E non a caso la Roma in questo anno solare, lontano dal suo stadio, quindi proprio in quella dannata comfort zone, è riuscita a vincere solo quattro volte, due nella passata stagione, Spezia e Torino, due in questa, Sheriff e Cagliari. [...] Quest'anno la squadra, in trasferta, sta dando il peggio di sé.

Come a Verona (2-1), che naviga nei bassifondi della classifica, per i gialloblù, quello, fu l'ultimo successo in campionato; come quella di Marassi contro il Genoa (4-1), una partita che è finita male e poteva andare pure peggio. Due amnesie grosse, così come quella di Praga, che ha compromesso il primato del girone di Europa League. [...] Ma i motivi di questa altalena di risultati? Quelli che ha spiegato Mou, che sta cercando di scavare nell'anima dei suoi calciatori, i quali sanno tirare fuori il carattere e l'orgoglio quasi esclusivamente tra le mura amiche. [...]

(Il Messaggero)