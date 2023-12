Il rinnovo di Mou sogno dei tifosi

Un Mourinho mai visto e ascoltato. Nel dopo partita della fatal Bologna, dove la sua Roma è passata nello spazio di novanta minuti dal profumo della Champions ai confini dell'Europa, l'uomo che non deve (doveva) chiedere mai si è costituito: "Voglio continuare ad allenare la Roma, anche con un progetto con più bambini e meno ambizioni, se non succederà non sarà certo per mia volontà". Un inedito assoluto per il tecnico da ventisei trofei. [...]

E adesso? Mou con la capacità mediatica che ne ha fatto personaggio con una dimensione planetaria, di fatto, dopo ripetuti messaggi più o meno velati, ha messo la palla tra le mani di mister Dan Friedkin. Tocca al presidente decidere se rinnovare un contratto da otto milioni di euro netti (tre anni fa) a stagione. Con la coerenza del totale silenzio a cui ci ha abituato, il proprietario di sicuro non rilascerà nessuna risposta ufficiale. [...] In ogni caso, mister Dan sa bene che la decisione non sarà una passeggiata di salute. Soprattutto perché il popolo romanista gli ha detto in tutte le maniere che vuole il rinnovo del contratto dell'uomo che non deve (doveva) chiedere mai. [...]

(la Repubblica - P. Torri)