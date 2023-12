IL PUNTO DELLA DOMENICA - ZAZZARONI: "La Roma avrebbe meritato almeno un punto" - DAMASCELLI: "Al di là di Dybala i giallorossi non hanno avuto idee"

La Roma non riesce a dare continuità alla bella vittoria contro il Napoli ed esce sconfitta 1-0 dall'Allianz Stadium contro la Juventus. Decisivo un gol di Rabiot al 47', che permette ai bianconeri di ottenere tre punti importanti e chiudere al meglio il 2023.

"I giallorossi continuano a soffrire contro le avversarie di alta classifica", il pensiero di Guido D'Ubaldo su Il Corriere dello Sport. Questo invece il commento di Ugo Trani: "Hanno pagato la solita disattenzione che spesso li ha fatti uscire dal match". Ivan Zazzaroni si concentra invece sulla prestazione di Lukaku: "Stavolta il belga le è mancato, troppo piantato e in costante attesa del pallone irricevibile". Critica l'opinione anche di Tony Damascelli su Il Giornale: "La Roma non ha avuto idee al di là di Dybala mentre Lukaku è stato un cartonato mai presente e ben controllato dal muro bianconero".

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

La Roma è durata un solo tempo, metà partita durante la quale ha messo in difficoltà la Juve, ha colpito il palo con Cristante nei primissimi minuti, ha avuto una grande occasione con Dybala, ha retto il confronto sul piano del gioco con i bianconeri, determinati nel conquistare l'intera posta per avvicinarsi all'Inter, fermata dal Genoa. Poi all'inizio della ripresa è arrivato il gol di Rabiot per un errore difensivo e il giocattolo giallorosso si è rotto. Il piano di Mourinho ha retto un tempo, ma una volta passata in svantaggio la Roma ha faticato a tornare in partita. [...] Neanche i cambi nel finale e un atteggiamento spregiudicatamente offensivo questa volta hanno funzionato per riaprire la partita. [...] I giallorossi continuano a soffrire contro le avversarie di alta classifica. Ma va sottolineato che nel confronto con la Juve, che gioca un calcio speculare, è emersa la differenza di valori delle due rose. I risultati in altalena impediscono alla squadra di Mou di decollare in classifica. [...]





U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Non c'è niente da fare. Allo Stadium è sempre così. Nemmeno con la partita perfetta si va a dama. [...] Eppure Mourinho l'ha preparata bene: tatticamente e mentalmente. Il gruppo ha risposto. José ha chiesto personalità. È stato accontentato. I giallorossi si sono presi l'iniziativa, hanno aggredito e attaccato. Sono stati subito pericolosi con Cristante: palo. Si sono avvicinati al gol anche con l'esterno mancino di Dybala che è uscito di un niente. Hanno creato chance e costretto la Juve a stare dietro la linea della palla pure con undici giocatori. [...] I giallorossi hanno pagato la solita disattenzione che spesso li ha fatti uscire dal match. In questo senso sono recidivi. Perché, dopo l'intervallo, è già la sesta volta in stagione che incassano gol all'inizio della ripresa. [...]





I. ZAZZARONI - IL CORRIERE DELLO SPORT

C'è un solo gol tra lo Special One e lo Special Uno Allegri ed è il gol che consente alla Juve di vincere un'altra partita sporca, la sesta per 1-0, e avvicinarsi nuovamente all'Inter. [...] Alla Roma non è bastata una buona prestazione per portare a casa almeno un punto - l'avrebbe meritato -: ha mosso il pallone con personalità, creato opportunità, ma stavolta le è mancato Lukaku, troppo piantato e in costante attesa del pallone irricevibile. [...] In fondo la Roma ha giocato la partita ideale della Juve: subìto il gol, ha cercato a lungo l'accesso alla porta di Szczesny, finendo per fare la fine che molte squadre avevano fatto prima di lei. Mourinho le ha provate tutte, ricorrendo alle soluzioni fornitegli dalla panchina, ma non è servito. José sta per andare incontro a un mese di gennaio di molte emergenze: sono curioso di verificare se la società, che ha avuto tutto il tempo per individuare degli accorgimenti tecnici, sarà in grado (o avrà voglia) di facilitargli il compito.





P. CONDO' - LA REPUBBLICA

Se ci passate la provocazione, i giocatori di Serie A si sono presi il turno di riposo che un calendario inutilmente assillante aveva loro negato. [...] La premessa serve a spiegare l'epidemia del "corto muso" (cinque 1-0, più due 0-0), tra i quali il più significativo è ovviamente quello della Juve, visto che vale il riavvicinamento all'Inter. [...] La Roma si è opposta ai bianconeri con più convinzione rispetto ad altre trasferte, sfiorando la sorpresa iniziale (palo di Cristante), tenendo palla in attesa della giocata di Dybala (mirabile un esterno sinistro appena fuori) e salvandosi con un paio di brillanti letture difensiva (N'Dicka super). Ma se non le fai gol per primo, la Juve non ti lascia chance: delle 15 volte in cui è andata avanti, ha pareggiato due gare soltanto (Inter e Genoa). [...] Ieri ci ha pensato Rabiot, innescato da una sponda di Vlahovic, e il centravanti serbo è stato nuovamente convincente. [...]





L. VALDISERRI - IL CORRIERE DELLA SERA

Il settimo posto con cui la Roma chiude il 2023 è una posizione deludente. Molto deludente. Soprattutto con il Napoli in caduta libera e la Lazio che ha pagato il doppio impegno campionato/Champions. Vedere davanti Fiorentina (ora a +5) e Bologna (+3) è il prezzo da pagare per una partenza orribile, con un solo punto conquistato su 9 disponibili contro Salernitana, Verona e Genoa. [...] L'emergenza numero uno è la difesa. Con Ndicka in partenza per la Coppa d'Africa, Smalling desaparecido e Mancini sempre in diffida (ieri l'arbitro Sozza, comunque positivo, poteva essere anche più severo) non serve solo un difensore centrale. Ne servono due. Venti gol subiti, in 18 partite, sono troppi. Tanto più per una squadra di Mourinho. Ancora una volta, come successo a San Siro contro l'Inter, quando si fece bruciare da Thuram nel finale di partita, la Roma ha pagato gli errori di Llorente, messo in crisi da Vlahovic in ogni giocata. [...]





TONY DAMASCELLI - IL GIORNALE

La Juventus va a meno due dall'Inter, continua la storia della coppia mentre la Roma ha fatto poco e male per confermare le sue voglie europee. L'ultima partita della giornata ha riproposto il copione del calcio italiano, molta circolazione di palla, pochissime parate o deviazioni dei due portieri, numerosi interruzioni di gioco con alcuni protagonisti. [...] La Juventus ha offerto una immagine più sostanziosa, il gol di Rabiot l'ha premiata in tal senso, la Roma non ha avuto idee al di là di Dybala mentre Lukaku è stato un cartonato mai presente e ben controllato dal muro bianconero. [...]