IL PUNTO DELLA DOMENICA - D'UBALDO: "La Roma ha ritrovato lo spirito che appartiene al suo dna" - CORBO: "Classica sfida con le squadre di Mou, più calci che calcio"

La Roma dimentica il ko contro il Bologna e torna a vincere un big match: battuto 2-0 il Napoli, rimasto in 9 a causa delle espulsioni di Politano e Osimhen, grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku. Con questo fondamentale successo i giallorossi si rilanciano in classifica e salgono al sesto posto a quota 28 punti, a -3 dalla zona Champions League.

"La Roma, sospinta dal suo pubblico, ha ritrovato lo spirito che appartiene al suo dna. Con un atteggiamento molto aggressivo in campo sin dai primi minuti, da squadra operaia", il commento di D'Ubaldo del Corriere dello Sport. Barbano, invece, esalta il lavoro di Mourinho: "Quale altro condottiero farebbe di Kristensen e Bove due soldati modello?". Anche Agresti de La Gazzetta dello Sport ha apprezzato la preparazione dello Special One: "Quando pesano la scaltrezza e il sangue freddo, la cattiveria agonistica e i corpo a corpo, è quasi impossibile battere Mourinho"."Sono ormai classiche le classiche sfide con le squadre di Mourinho. Tra la sceneggiata e l'horror. Tra la furbizia e l'incompetenza. Più calci che calcio", la polemica di Corbo sulle colonne de La Repubblica.

G. D'UBALDO - CORSPORT

Una settimana dopo la sconfitta di Bologna si è vista una Roma diversa. [...] La Roma, sospinta dal suo pubblico, ha ritrovato lo spirito che appartiene al suo dna. Con un atteggiamento molto aggressivo in campo sin dai primi minuti, da squadra operaia. [...] Pellegrini incarna quello spirito battagliero che la Roma ieri è riuscita a tirare fuori, per arrivare alla nona vittoria nelle ultime dieci partite all'Olimpico. Il gol aiuterà il capitano a crederci, per tornare ai suoi livelli, dopo mesi di sofferenze e tormenti per infortuni infiniti. E il sigillo finale di Romelu Lukaku conferma le potenzialità di questa squadra, che lotterà fino alla fine per tornare in Champions. Il sesto posto di oggi può essere migliorato. Basterebbe che la squadra giallorossa giocasse sempre con questa determinazione.





U. TRANI - CORSPORT

C'è tutto Mourinho dentro al successo della Roma contro il Napoli di Mazzarri (2-0). José si è preso - di forza, con prepotenza - i tre punti preparando il match alla sua maniera: comportamento da squadra, organizzata e concentrata, solida e combattiva. Proprio come la vorrebbe sempre lui. [...] La firma di Pellegrini sulla sfida ha chiuso il cerchio. Gran gol del giocatore ultimamente più criticato del gruppo. In questo senso e la vittoria perfetta.

Chissà se diventerà la partita della svolta, ma di sicuro il peso di questo risultato, oltre a incidere sulla classifica e quindi a tenere la Roma in piena corsa per partecipare alla prossima Champions, diventa significativo perché ottenuto in uno scontro diretto. [...] Mourinho ha atteso per vincere contro una big e lo ha fatto nel momento cruciale della stagione. [...]





A. BARBANO - CORSPORT

C'era la classe di Pellegrini. Acquattata sotto gli infortuni, il gossip, la depressione. C'era ed è venuta fuori in una torsione del corpo e dello spirito, come l'eruttazione di un vulcano. [...] È un punto di svolta stagionale. Da cui la Roma esce rafforzata nel suo statuto di squadra fisicamente granitica, agonisticamente appassionata, tatticamente furbissima, come il suo guru portoghese. [...] Il successo della Roma mostra quanto poliforme, elastica, resiliente sia la creta con cui il burattinaio Mourinho ha plasmato i suoi Pinocchi, facendone un gruppo intelligente, capace di adattarsi all'assenza del suo genio Dybala, e di ripiegare su una gara di contenimento e rottura, senza rinunciare a nessuna delle ambizioni che fanno della Roma una squadra di vertice. Nella loro versione preferita di guastatori del gioco altrui, i giallorossi stanno sotto assedio senza paura, spezzano ogni affondo di Osimhen e compagni, bucano il pressing di Mazzarri e pungono in contropiede. [...] C'è da riflettere su entrambi i fronti dopo questa gara. La Roma deve farlo ai suoi vertici, perché non capita ovunque di stare in corsa con una squadra così e così, attraversando crisi, squalifiche e infortuni senza smarrirsi mai. Quale altro condottiero farebbe di Kristensen e

Bove due soldati modello? [...]

A. CORBO - LA REPUBBLICA

Sono ormai le classiche sfide con le squadre di Mourinho. Tra la sceneggiata e l'horror. Tra la furbizia e l'incompetenza. Più calci che calcio. Più belle da aspettare che da vivere, si risolvono nel ruvido nulla di scontri e inganni, ci casca anche il Napoli. [...] Il danese Kristensen maltratta sulla sua destra Kvaratskhelia che implora la protezione dell'arbitro ricevendo solo un paterno e plateale rimbrotto di Mourinho a non prendersela, gli fa capire che il calcio va così, mai prenderlo sul serio. [...] Zalewski strattona Politano come nei campionati di borgata, e Politano nullo fino a quel momento reagisce, offre il fallo di reazione che la Roma e forse l'arbitro aspettavano per dare un senso ad una partita senza gioco, senza misura nei falli romani, senza la tecnica che non ha mostrato il Napoli. [...]





P. CONDÒ - LA REPUBBLICA

[...] Roma-Napoli è stato un heavy metal duro e persino violento. La Roma più propositiva di quelle senza Dybala, un Napoli imperdonabilmente ingenuo. Quando Politano si è fatto buttar fuori, e la gara si è squilibrata, ogni pallone andava dato a Kvara per forzare il secondo giallo di uno dei tanti avversari ammoniti. Beh, il georgiano non l'ha mai vista, e Mourinho ha avuto buon gioco nel farli sparire tutti con due giri di sostituzioni. La Roma risale, il Napoli sprofonda. [...]





S. AGRESTI - GASPORT

Era la partita dei nervi, della tensione, anche della paura, perché Roma e Napoli l'hanno affrontata dopo avere preso schiaffi sonori, chi in campionato chi in Coppa, e perché la classifica di entrambe era diventata pessima. Ebbene, quando si gioca su questo piano - quando pesano la scaltrezza e il sangue freddo, la cattiveria agonistica e i corpo a corpo - è quasi impossibile battere Mourinho. L'ha preparata benissimo, José, dal punto di vista tattico e caratteriale, e l'ha vinta con merito indiscutibile. La sua Roma ha creato di più nel primo tempo e, nel secondo, ha colpito. [...] Cos'è, in fondo, la lucidità? È prendere sette ammonizioni, sei delle quali per gioco scorretto, senza che alcun tuo giocatore becchi la seconda. [...] Mou gioca la gara che ha preparato e che vuole, perché in mezzo al campo funziona tutto come ha previsto: Bove soffoca Lobotka quando prova a avviare l'azione, Paredes va a cercare Anguissa e Cristante fa la partita più di Zielinski. [...]