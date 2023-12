La baby staffetta va in vetrina: “Terrò il foglio per sempre”

Forse non diventerà famoso come Domenico Citeroni, il raccattapalle che il 12 gennaio 1975 “scippò” un gol a Beppe Savoldi in un Ascoli-Bologna passato alla storia proprio grazie alla prontezza con cui il sedicenne calciò via dalla rete la palla ingannando l’arbitro, ma anche Lukas Bruscaglia ha già raccolto il suo piccolo scampolo di popolarità. [...] Mou, in stile napoleonico, lo ha nominato “staffetta”per portare un foglietto a Rui Patricio con le disposizioni sui calci d’angolo. Romano e romanista, Lukas gioca da difensore centrale – ma a volte anche a centrocampo – nell’Under 15 giallorossa allenata da Mattia Scala. [...] "Niente di strano – ha scritto Lukas sul suo profilo Instagram – al mio posto lo avrebbero fatto tutti". E se si esclude qualche sciocco “hater”, tanti gli hanno suggerito di conservare il “pizzino” di Mourinho. "Lo terrò per sempre", ha confermato.

(Gasport)