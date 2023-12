Il "pizzino" al raccattapalle di Mourinho

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Mourinho furioso e la Roma indice il silenzio stampa. Una partita incandescente quella di ieri tra Roma e Fiorentina, che ha visto nello Special One uno dei protagonisti indiscussi. Dopo il vantaggio giallorosso il tecnico portoghese è stato infatti oggetto di cori di sostegno da parte della Curva Sud, che gli ha dedicato anche uno striscione, a simboleggiare l’ottimo rapporto che si è creato tra tifo e allenatore.

"Occhi inebriati di giallorosso, anima pervasa dal romanismo, Josè Mourinho romanista a vita" recitava la scritta nel settore più caldo dell’Olimpico forse anche perché rappresenta il pubblico sulla panchina. E proprio lo stesso Mourinho, dopo l’espulsione di Lukaku, la seconda della partita, ha indirizzato a Rui Patricio un foglio con le nuove indicazioni in campo dei giocatori, ormai rimasti in nove a difendere il pareggio contro la Viola. Ma non finisce qui, perché infatti il tecnico, così come tutto il resto della società, al triplice fischio ha deciso di non concedere interviste, affidandosi al silenzio stampa.