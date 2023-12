Il no di Friedkin. Bonucci, è stop

Si ferma la trattativa per portare Leonardo Bonucci alla Roma. I dubbi che si sono insinuati nei giorni scorsi nella testa della dirigenza, ora sono quasi diventati delle certezze. L’ostracismo della città e i dubbi sulle condizioni fisiche hanno frenato l’affare. [...] Tra i nomi sul taccuino del gm c’è quello di Thilo Kehrer del West Ham e gli Hammers potrebbero farlo partire in prestito. Centrale di piede destro classe 1996, in Premier League ha totalizzato solamente 6 presenze(mai titolare), mentre in Europa League è stato impiegato tre volte dal 1’ ma come terzino. Resta vivo anche l’interesse per Chalobah del Chelsea. [...]

(Il Messaggero)