Il muro del rimpianto

(...) Dopo la triade Rapuano-Maresca-Aureliano in Roma-Fiorentina, tutti e tre con precedenti anti-mourinhani (e chi non li ha, esclamerebbe il designatore Rocchi), a Bologna lo Special ritroverà Chiffi questa volta al Var. Per Roma-Napoli non si esclude la designazione dell'inglese Taylor. Giusto metterla sul ridere, soprattutto dopo quello che è successo in Turchia all'arbitro Halil Umut Meler, aggredito selvaggiamente dal presidente dell'Ankaragucu Faruk Koca. Per dirla alla Sciascia, credo che lesole cose sicure in que-sto mondo siano le coincidenze.

(corsport - I. Zazzaroni)