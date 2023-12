Il mese della verità

IL TEMPO (M. CIRULLI) - È un dicembre all'insegna di incontri diretti quello che aspetta la Roma in campionato. Dopo il successo fuori casa contro il Sassuolo, i giallorossi dovranno scontrarsi con la parte alta della classifica, a partire dalla gara di domani contro la Fiorentina. La squadra di Mourinho dovrà cercare di mantenere alta l'asticella dell'attenzione, confermando l'ottimo periodo di forma che vede il club capitolino imbattuto nelle ultime quattro giornate di Serie A, sfruttando i passi falsi delle avversarie e guadagnando terreno, ritornando così prepotentemente nella lotta per un posto in Champions League, che manca dalla stagione 2018/19. Quello di dicembre, con l'aggiunta delle prime giornate di gennaio, sarà quindi il mese della svolta per i capitolini, che dovranno invertire un trend, quello quello degli scontri diretti, che ha visto la Roma guadagnare in questa stagione solamente un punto, a fronte di nove disponibili, arrivato con il pareggio nel derby, oltre alle sconfitte con Milan e Inter. Per affrontare al meglio i prossimi impegni di Serie A - oltre il match di domani, il club capitolino affronterà Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta e Milan - molto passerà dalla gestione della rosa, e soprattutto di quei «casi delicati» individuati da Mourinho, ovvero quei calciatori non in grado di giocare più partite consecutivamente prima di incappare in guai fisici. Due di questi sono Renato Sanches e Pellegrini: i due centrocampisti a casa dei rispettivi infortuni non sono riusciti a dare il contributo sperato al centrocampo giallorosso. Oltre a Zalewski, che nel mese di novembre ha giocato solamente 25 minuti tra Lecce e Udinese, la Roma spera di contare anche su Aouar: l'algerino, arrivato a parametro zero questa estate fatica ad incidere nel campionato italiano e, prima della partenza per la Coppa d'Africa, dove dimostrare ai tifosi le qualità viste a Lione. Mourinho però avrà a disposizione anche però a disposizione l'intera settimana - eccezion fatta per la prossima, dove ci sarà l'ultimo impegno di Europa League contro lo Sheriff - per preparare al meglio ogni impegno, potendo contare su due elementi come Azmoun e Kristensen, vista la loro esclusione nella lista UEFA - con il danese che dovrà confermare quanto fatto con il Sassuolo, rimediando un rigore e realizzando la rete della vittoria. Questa mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini è in programma la rifinitura nella seduta di ieri si è nuovamente unito al gruppo Kumbulla, che sta continuando ad alternare allenamenti individuali a sessioni col il resto dei compagni - mentre alle ore 14 ci sarà la conferenza stampa di José Mourinho, che tornerà a parlare alla vigilia della sfida con la Fiorentina dopo le dichiarazioni in portoghese nel post partita di Sassuolo-Roma.