Il decollo di Pisilli, la conferma di Bove: la Roma trova tesori con un fiuto Special

[...] Nel contesto adrenalinico del calcio del Terzo Millennio, la fertilità del settore giovanile della Roma è ormai una sorta di mantra su cui tutti gli allenatori giallorossi sanno di poter contare. A patto di crederci davvero, naturalmente. Così a Trigoria si è passati dallo scovare pepite d'oro come Agostino Di Bartolomei e Bruno Conti alle epifanie rappresentate da Francesco Totti e Daniele De Rossi, fino all'oggi, in cui a prendersi la ribalta sono Niccolò Pisilli ed Edoardo Bove.

Il primo è il 13° baby talento che José Mourinho ha lanciato nella sua gestione, venendo ripagato con l'esordio europeo con gol che ha commosso entrambi; il secondo - tecnicamente fatto esordire da Paulo Fonseca - ha trovato nello Special One il proprio mentore, tanto da meritarsi il rinnovo di contratto fino al 2028 con un ingaggio già importante da circa 1,3 milioni netti più bonus. [...] Al di là della favola, comunque, i baby rappresentano anche un tesoro. Dei 13 esordienti di Mou, in 6 sono già andati via, alcuni dei quali ben pagati. Se Majchrzak era in prestito, Tahirovic ha portato 7,5 milioni, Volpato idem, Missori 2,5 milioni, Faticanti 1 milione e Felix 6 milioni. Un tesoro da 24,5 milioni che Pisilli e Bove (se servisse) potrebbero incrementare.

(gasport)