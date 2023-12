Il Beltran ritrovato per la super sfida all'amico Dybala

Finalmente, Lucas Beltran. Contro la Salernitana una prestazione da centravanti moderno: il filtrante dal quale è nato il rigore, la freddezza nel batterlo, l'abilità nel muoversi su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento legando col centrocampo e con gli altri interpreti d'attacco. Corsa, scatto, sa-crificio. E il gol, soprattutto. Il suo primo in assoluto in campionato, il terzo stagionale considerando anche la doppietta di Conference League al Franchi contro il Cukaricki. La Fiorentina lo ha seguito, atteso, corteggiato, acquistato per una cifra intorno al 25 milioni di euro. Questa estate l'accordo col River Plate era questione soltanto di formalità ma le ultime ore prima del suo volo da Buenos Aires a Firenze sono state davvero tese. L'inserimento a sorpresa della Roma che ha provato un blitz di mercato puntando sull'amicizia tra Beltran e Dy-bala che affonda le radici nell'infanzia dei due giocatori. Paulo che giocava da bambino insieme a Federico, il fratello di Lucas, e che per un periodo di tempo ha vissuto a Cordoba nella casa della famiglia Beltran. Un'amicizia vera, che è rimasta intatta nel tempo. E che pochi mesi fa aveva fatto riflettere Lucas prima di declinare l'offerta giallorossa e firmare per la Fiorentina. Un dettaglio non casuale, visto che domenica prossima allo stadio

Olimpico Beltran e Dybala si vedranno di nuovo. Un abbraccio, qualche sorriso. Ma poi, in campo, nessuno sconto. [...]

(La Repubblica)