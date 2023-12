I VOTI DEGLI ALTRI - Pisilli 'lacrime di gioia', Lukaku 'indispensabile'

La Roma batte 3-0 lo Sheriff ma termina al secondo posto nel girone G di Europa League, e sarà attesa ora dal playoff contro le retrocesse dalla Champions. Una serata contrassegnata soprattutto dal primo gol in giallorosso del giovane Niccolò Pisilli: "Lacrime di gioia. Il primo gol con la maglia della Roma non si scorda mai, seppur non decisivo, premia i sacrifici fatti fin qui. Tutta l'emzione di un altro dei bambini di Mourinho che cresce e segna in Europa. Che sia l'inizio di una bella storia" (Il Tempo). Ancora in gol Romelu Lukaku: "Il feeling con questa coppa prosegue. Segna la rete che apre il match e fornisce l'assist del 3-0. Indispensabile" (La Gazzetta dello Sport).

SI fa trovare anche Andrea Belotti: "Ribadisce in rete il pallonetto deviato da Koval. Corre tanto, anche per farsi trovare pronto per il Bologna" (Corriere dello Sport). Prestazione positiva per Nicola Zalewski: "Il rosso nell’ultima in A aveva messo in ombra la sua buona verve, che ritrova in coppa fin dal principio con l’ottimo assist per l’1-0. Propizia anche il raddoppio e resta una spina nel fianco dello Sheriff." (Il Romanista)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Svilar 6,25

Celik 6,14

Cristante 6,36

Llorente 6,07

Karsdorp 6,00

Sanches 6,14

Bove 6,36

Aouar 6,00

Zalewski 7,00

Belotti 6,50

Lukaku 6,86

El Shaarawy 6,36

Pisilli 6,93

Paredes 6,00

Pagano 6,16

Mannini ng

Mourinho 6,43





IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6,5

Celik 6

Cristante 6

Llorente 6

Karsdorp 6

Sanches 6,5

Bove 6,5

Aouar 6

Zalewski 7

Belotti 6,5

Lukaku 7

El Shaarawy 6,5

Pisilli 7

Paredes 6

Pagano 6

Mannini ng

Mourinho 7





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Celik 6,5

Cristante 6,5

Llorente 6,5

Karsdorp 6,5

Sanches 5,5

Bove 6,5

Aouar 6,5

Zalewski 7

Belotti 7

Lukaku 7,5

El Shaarawy 6,5

Pisilli 7

Paredes 6

Pagano 6,5

Mannini ng

Mourinho 7





IL TEMPO

Svilar 6

Celik 6,5

Cristante 6

Llorente 6

Karsdorp 6

Sanches 6

Bove 6

Aouar 6,5

Zalewski 7,5

Belotti 7

Lukaku 7

El Shaarawy 6,5

Pisilli 7

Paredes 6

Pagano 6,5

Mannini ng

Mourinho 6





IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 6

Cristante 6,5

Llorente 6

Karsdorp 6

Sanches 5,5

Bove 6

Aouar 6,5

Zalewski 7

Belotti 6,5

Lukaku 6,5

El Shaarawy 6,5

Pisilli 7

Paredes 6

Pagano 6

Mannini ng

Mourinho 6,5





LA REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 6

Cristante 6,5

Llorente 6

Karsdorp 6

Sanches 6

Bove 6

Aouar 5,5

Zalewski 7

Belotti 6,5

Lukaku 6,5

El Shaarawy 6

Pisilli 7

Paredes 6

Pagano 6

Mannini ng

Mourinho 6





CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Celik 6

Cristante 6

Llorente 6

Karsdorp 5,5

Sanches 6

Bove 6,5

Aouar 5

Zalewski 6,5

Belotti 6

Lukaku 6,5

El Shaarawy 6

Pisilli 6,5

Paredes 6

Pagano 6

Mannini ng

Mourinho 6





IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Celik 6

Cristante 7

Llorente 6

Karsdorp 6

Sanches 6,5

Bove 7

Aouar 6

Zalewski 7

Belotti 6

Lukaku 7

El Shaarawy 6,5

Pisilli 7

Paredes 6

Pagano 6,5

Mannini ng

Mourinho 6,5