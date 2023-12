I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini 'così non serve più', Mourinho 'la dichiarazione d'amore ai tifosi non basta'

Orfana di Lukaku e Dybala, la Roma crolla a Bologna e saluta per il momento il quarto posto. Una prestazione che rispecchia quella deludente di Lorenzo Pellegrini: “Ormai il capitano è diventato un vero e proprio caso. La qualità è intatta ma i continui infortuni gli stanno togliendo ritmo e intensità. Così non serve più" (La Gazzetta dello Sport). Male anche Leonardo Spinazzola: “Non è in condizioni ottimali, Mou lo manda in campo da titolare e non da segni di vita. Sempre in difficoltà, raramente propositivo" (Il Messaggero). Gara di sofferenza per Leandro Paredes: “Cammina mentre i dirimpettai corrono. Amministra quando loro verticalizzano. Fuori focus." (Il Romanista). Sul banco degli imputati anche Josè Mourinho: “Paga le assenze di Dybala e Lukaku ma sbaglia la formazione iniziale e questa volta non può aggiustarla con i cambi. La dichiarazione d'amore ai tifosi non basta" (Corriere della Sera).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Rui Patricio 5,83

Mancini 5,57

Llorente 5,28

Ndicka 4,86

Kristensen 5,57

Cristante 4,78

Paredes 4,93

Pellegrini 4,57

Spinazzola 4,43

El Shaarawy 5,00

Belotti 5,00

Sanches 4,60

Azmoun 5,36

Bove 5,57

Mourinho 4,71





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Llorente 5,5

Ndicka 5

Kristensen 5,5

Cristante 5

Paredes 5

Pellegrini

Spinazzola 4,5

El Shaarawy 5

Belotti 4,5

Sanches 5

Azmoun 5

Bove 5

Mourinho 5





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5,5

Mancini 5,5

Llorente 5

Ndicka 4,5

Kristensen 5,5

Cristante 4,5

Paredes 5

Pellegrini 4,5

Spinazzola 4

El Shaarawy 5

Belotti 5,5

Sanches 4,5

Azmoun 5

Bove 5,5

Mourinho 4,5





IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Llorente 5,5

Ndicka 5,5

Kristensen 5,5

Cristante 4,5

Paredes 5

Pellegrini 4,5

Spinazzola 4,5

El Shaarawy 5

Belotti 5

Sanches 5

Azmoun6

Bove 6

Mourinho 5,5





IL TEMPO

Rui Patricio 5,5

Mancini 4,5

Llorente 5

Ndicka 4

Kristensen 5,5

Cristante 4,5

Paredes 4,5

Pellegrini 4

Spinazzola 5

El Shaarawy 4,5

Belotti 5

Sanches 4,5

Azmoun 5

Bove 5,5

Mourinho 4,5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 5,5

Llorente 5

Ndicka 5,5

Kristensen 5,5

Cristante 4,5

Paredes 5

Pellegrini 5

Spinazzola 5

El Shaarawy 4,5

Belotti 5,5

Sanches ng

Azmoun 5,5

Bove 6

Mourinho 4,5





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Llorente 5

Ndicka 4,5

Kristensen 6

Cristante 5

Paredes 5

Pellegrini 4,5

Spinazzola 4

El Shaarawy 4,5

Belotti 4

Sanches ng

Azmoun 5,5

Bove 5,5

Mourinho 4





IL ROMANISTA

Rui Patricio 5,5

Mancini 5,5

Llorente 6

Ndicka 5

Kristensen 5,5

Cristante 5,5

Paredes 5

Pellegrini 4,5

Spinazzola 4

El Shaarawy 6

Belotti 5,5

Sanches 4

Azmoun 5,5

Bove 5,5

Mourinho 5