I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini "Bentornato Lollo", Llorente "annulla Osimhen". Mourinho "soffoca il Napoli e lo stritola con i cambi"

La Roma rinasce dopo la sconfitta di Bologna e batte 2-0 il Napoli, rimasto in 9 a causa delle espulsioni di Politano e Osimhen, grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku nell'ultimo match casalingo dell'anno. I giallorossi hanno disputato una grande partita e hanno ottenuto tre punti fondamentali per rimanere agganciati alla zona Champions League, che attualmente dista tre lunghezze. Migliore in campo capitan Pellegrini (7,35): "Entra a metà ripresa e risolve la sfida con una perla abbagliante, di buon auspicio per porre fine al loop negativo. Poi tiene palla, la accarezza e crea. Bentornato Lollo" (Il Romanista). Super prestazione anche di Llorente (6,92): "Bravo ad annullare Osimhen" (Il Messaggero). Peggiore in campo della Roma Zalewski (5,71): "Primo tempo dimenticabile, poi spende un giallo su Politano nella ripresa che porta all'espulsione dell'azzurro per fallo di reazione. Resta insufficiente" (Il Tempo). 6,92 come voto per Mourinho: "Amato dai tifosi giallorossi come i bimbi amano Babbo Natale. Studia bene la gara, soffoca il Napoli e poi lo stritola con i cambi" (La Gazzetta dello Sport).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Rui Patricio 6

Mancini 6,57

Llorente 6,92

Ndicka 6,50

Kristensen 6,14

Cristante 6,42

Paredes 5,92

Bove 6,71

Zalewski 5,71

Lukaku 6,78

Belotti 6,42

Pellegrini 7,35

Azmoun 6,07

El Shaarawy 6,35

Celik 6,08

Mourinho 6,92





