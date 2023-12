I VOTI DEGLI ALTRI - Lukaku "Non dà quell'apporto che ci si aspettava", Dybala "L'unico a creare pericoli"

Grazie a un gol di Rabiot al 47' la Juventus batte la Roma all'Allianz Stadium e ottiene tre punti importanti in chiave scudetto, condannando i giallorossi alla sconfitta nell'ultima sfida del 2023. Tra le fila dei giallorossi partita complicata per Romelu Lukaku: "Non dà quell'apporto che ci si aspettava e che di solito dà, non solo per colpe sue", scrive Il Messaggero. Positiva invece la gara dell'ex Paulo Dybala: "L'unico a creare pericoli alla retroguardia bianconera non soffre gli spazi stretti", scrive Il Tempo. In difesa ottima prestazione anche di Evan Ndicka, che a breve partirà per la Coppa d'Africa: "Il salvataggio di testa su tiro di Kostic vale come un gol", il pensiero de La Repubblica.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Rui Patricio 5,85

Mancini 6,14

Llorente 5,28

Ndicka 6,28

Kristensen 5,57

Cristante 5,85

Paredes 5,78

Bove 5,92

Zalewski 5,64

Dybala 6,35

Lukaku 5,21

Pellegrini 5,50

El Shaarawy 5,62

Azmoun 5,75

Mourinho 5,92





