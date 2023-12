I VOTI DEGLI ALTRI - Aouar 'involuzione senza fine', Svilar 'fa tanto più del suo'

Pareggio amaro per la Roma, che frena in casa del Servette, passa il turno, ma vede allontanarsi sensibilmente il primo posto nel girone di Europa League. A portare in vantaggio i giallorossi il solito Romelu Lukaku: "Segna un gran gol, il decimo della sua stagione. Poi prova ad aiutare i suoi con sponde che spesso non vengono sfruttate. Fa reparto da solo ma alla fine non riesce a portare la Roma alla vittoria. Mourinho conferma il non poterne fare a meno" (Il Tempo). Bene anche Mile Svilar: “Si stende sul tiro di Tsunemoto, schiaffeggia in volo un bolide di Kutesa. Fa tanto più del suo. Poi, gli passa sotto il gol di Bedia" (Il Messaggero). Il peggiore è Houssem Aouar: “Sarà la paura di sbagliare o la voglia di strafare. Ma sbaglia tutto, anche gli stop elementari. Involuzione senza fine" (La Gazzetta dello Sport). Negativa anche la prova di Bryan Cristante: "Pelle e Mancio sono in panca e a Bryan toccano fascia e arretramento di zona. Tiene discretamente la posizione col consueto spirito di sacrificio, fin quando palesa su Bedia limiti da adattato, che causano pareggio e ammonizione". (Il Romanista)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Svilar 6,57

Llorente 6,14

Cristante 4,93

Ndicka 5,64

Celik 4,23

Bove 6,00

Paredes 5,43

Aouar 4,64

El Shaarawy 5,43

Dybala 5,21

Lukaku 6,50

Pellegrini 5,43

Spinazzola 5,21

Belotti NG

Sanches 4,83

Mourinho 5,58





