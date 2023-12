I rimpianti di Mou: "Roma, ci è mancato solo il gol contro il muro della Juventus"

Alla fine se ne torna a casa con un sorriso amaro, anche perché aveva sperato fino alla fine di poter festeggiare Capodanno in un modo diverso. Se però il risultato non è arrivato (ed in Serie A in cinque sfide il portoghese non è mai riuscito a vincere in casa della Juventus), José Mourinho si tiene la prestazione della Roma. "Non è arrivato il risultato, è vero, ma sono contento per la qualità del gioco espresso e per la personalità messa in campo - ha detto il tecnico giallorosso -. Abbiamo creato più di quello che ci si aspettava, contro una squadra che si difende con un muro compatto e difficile da superare". [...]

"Abbiamo preso il palo con Cristante e creato molti problemi alla Juve con la posizione di Dybala e di Bove, che avevamo studiato appositamente. Ci è mancato solo il gol e dopo è arrivato invece il loro, con due rimpalli. E dopo è diventato tutto troppo difficile". [...] Con la sconfitta di Torino, quindi, in archivio va anche questo 2023. Un anno che lascia l'amaro in bocca a Mourinho per tanti motivi. "In condizioni normali sarebbe stato un anno ultrastorico per la Roma, con due coppe europee vinte in due anni, la Supercoppa e la Champions da giocare. Non so se il migliore in assoluto, ma sicuramente un anno da ricordare per sempre. Diciamo che il dio del calcio non ha voluto, preferisco dire così". [...]

(gasport)