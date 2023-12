I due volti di Paulo: imprescindibile ma spesso assente

La speranza è che sia proprio lui a portare un dolce regalo da parte di Babbo Natale. Quello da scartare il 23 dicembre, nell'antivigilia natalizia, quando la Roma ospiterà il Napoli all'Olimpico in uno scontro che può voler dire tanto in ottica Champions. In quella occasione, infatti, Mourinho spera di riavere di nuovo a disposizione Paulo Dybala, che invece salterà la gara di giovedì di Europa League contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol e quella di domenica prossima a Bologna. […] Altre due partite fuori, dunque, il che vuol dire che dall'inizio dell'anno Dybala avrà già saltato sei gare per infortunio (oggi è a 4, visto che quella con la Salernitana la saltò per squalifica). Considerando che ad oggi i giallorossi hanno giocato 20 gare e con le due in questione arriveranno a 22, ciò vuol dire che la Joya domenica prossima avrà saltato per infortunio il 27,3% delle gare. […] Prendendo in considerazione tutte le gare (campionato e coppe varie), nella scorsa stagione la Roma con l'argentino ha portato a casa 1,74 punti di media a gara, contro l'1,47 di quando non c'è stato. Stesso discorso in questa prima parte del 2023/24, con i giallorossi che con la Joya hanno prodotto 1,78 punti di media a partita, mentre senza si sono fermati a 1,66. Ecco perché Mou spera che sia proprio lui a scartare il regalo di Natale...

(Gasport)