I bocciati di Mou. Da Aouar a Celik e Spinazzola: con la Roma futuro a rischio

Superficiali, perché forse non ha voluto andare oltre e dire anche presuntuosi. L'impressione però è stata più o meno quella, di un attacco diretto a quei giocatori rei - secondo José Mourinho - di non metterci cuore, testa e voglia. [...] Il mirino di Mou stavolta si è posato prima di tutto su Aouar, assolutamente impresentabile in quel di Ginevra. A sostenerlo anche i numeri della sua partita, finita dopo appena 56' di gioco: 12 palloni persi su 37 (di fatto uno su tre), solo due duelli vinti su 9, due dribbling negativi su due e 4 falli fatti. Un disastro. [...]

Poi ci sono quelli che sono subentrati, su cui Mou anche è stato chiaro: "Non si può entrare con quell'atteggiamento lì in una gara da vincere a tutti i costi". Tabellino alla mano parliamo di Pellegrini, Belotti, Spinazzola e Renato Sanches. [...] Spinazzola è in scadenza di contratto e potrebbe anche lasciare la Roma a gennaio, in caso arrivi un'offerta. La generosità di Belotti è sempre stata apprezzata da Mou, che però ha anche notato che da quando Azmoun ha guadagnato posizioni il Gallo si è incupito. E Sanches è un mistero vivente. [...] Infine Celik, uno che non ha mai convinto Mourinho anche per evidenti limiti tecnici (esattamente come Kristensen, scivolato a destra da prima a terza scelta). [...]

(gasport)