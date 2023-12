"Ho capito subito che avremmo vinto la partita"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Una vittoria per chiudere al meglio il 2023 davanti ai tifosi della Roma. I giallorossi battono il Napoli per 2-0 e regalano un Natale felice ai 60mila presenti all'Olimpico, a tre punti di distanza dalla zona Champions League. "Siamo riusciti a rimanere lì in alto in classifica nonostante le tante partite e le nostre difficoltà - ha esordito Mourinho ai microfoni di DAZN -. Dopo 10 minuti avevo la sensazione di vincere questo match, perché abbiamo avuto sempre il controllo della gara, è una vittoria meritata per tutta la squadra".

Lo Special One ha poi parlato delle scelte tattiche del secondo tempo, quando gli azzurri sono rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Politano: "Abbiamo messo tutta la nostra tecnica e creatività, Pellegrini, El Shaarawy, anche Azmoun. Mi sono piaciuti i difensori, dopo una settimana di lavoro sono riuscito a trovare una squadra più preparata anche se sicuramente sono stato troppo severo con loro".