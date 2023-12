Gonzalez a rischio forfait. Ci sarà Jack con Beltran

L'allenamento di ieri pomeriggio ha lasciato in dote a Vincenzo Italiano un paio di buone notizie e il pericoloso punto interrogativo che riguarda Nico Gonzalez. Partiamo con le novità positive. lkoné si è allenato in gruppo. Febbre smaltita nel giro di un paio di giorni, il francese sta bene e sarà della partita contro la Roma. Anche Kouame si è allenato con i compagni ed il problemino al ginocchio di cui aveva parlato il tecnico nel post Parma può essere completamente risolto. Insomma, lì sulla fascia destra le alternative a Gonzalez

ci saranno. E quindi arriviamo al dunque. Nico ieri non ha partecipato all'allenamento della squadra. Seduta differenziata, l'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori con Salernitana e Parma non è ancora smaltito. Dal Viola Park non filtra grande ottimismo per il suo recupero, ma già si sapeva che ogni decisione sul 10 viola sarebbe stata presa oggi pomeriggio a ridosso della partenza del gruppo per Roma. (...) A centrocampo torne-ranno Arthur e Duncan, con Bonaventura a ridosso di Beltran, in largo vantaggio su Nzola per giocare al centro dell'attacco. (...)

(La Nazione)