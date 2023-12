Gol & sentimenti. Carica Dybala per la rimonta della Roma

Se il calcio spesso può essere un tango senza amore, chi più di due argentini saprebbe ballarlo meglio? Per questo la sfida in programma domenica sul palcoscenico dell’Olimpico potrebbe essere un avvinghiarsi virtuale assai spettacolare, soprattutto perché messo in scena da due eccellenti amici. Non è un caso che Paulo Dybala e Lucas Beltran in estate avrebbero potuto anche ritrovarsi compagni di squadra nella Roma. Certo, il calcio è pieno di colleghi che si definiscono genericamente “amici”, ma stavolta la parola si può spendere con ottimo beneficio di approssimazione. Questo perché quando Paulo si è trasferito a Cordoba per cominciare il percorso nell’Instituto, la sua prima squadra, è diventato molto amico di Federico Beltran, fratello di Lucas, tanto che i primi tempi dormiva addirittura a casa loro. Col passare degli anni, poi, il rapporto è talmente cresciuto che Fede (come lo chiama Paulo) per un periodo è andato a vivere a Torino quando la Joya era alla Juventus, conoscendo benissimo ovviamente anche mamma Alicia, che lo ha ospitato a cena tantissime volte. Insomma, il fratello dell’attaccante della Fiorentina, è davvero un amico del cuore di Dybala, tanto da andare spesso a trovarlo anche a Roma, assistendo addirittura a delle partite all’Olimpico. [...] Tra l’altro, in questi giorni è tornata nella Capitale anche Oriana, la fidanzata di Paulo, che sta intensificando il suo lavoro per la preparazione del matrimonio, che si svolgerà alla fine della stagione. Un motivo in più, per la Joya, per brillare in una sfida che si annuncia assai delicata.

(Gasport)