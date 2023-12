Giù le mani da Pellegrini

Ancora una volta ha ragione Josè: fuori dall'Olimpico, è un'altra Roma, molle, indecisa, a volte distratta. A soli tre giorni di distanza, quello spirito che abbiamo sempre amato e che ci esalta, è scomparso. Campo pesante, difesa rimaneggiata, eppure è sembrato che bastasse poco, per strappare una vittoria, che sarebbe servita moltissimo. Oggi si va in trasferta con il Sassuolo e i punti sono necessari per restare al quinto posto. […] Sul capitano ho letto e sentito sciocchezze cattiverie, abbia pazienza, successe per un periodo (per fortuna breve) perfino a De Rossi, poi fini. Lorenzo è un talento e anche generoso, oggi non può fare due gol per zittirli, ma chi vede il calcio capisce la differenza con Aouar. Basta tollerare cattiverie sui nostri leader in campo e in panchina. Chi cerca polemiche, pensi a Frattesi, Calafiori, Mkhitaryan. Per oggi, fuori l'orgoglio.

(Il Messaggero)