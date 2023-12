Giallorosse 10 e lode e primato solitario

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Seppur con un brivido di troppo, e inaspettato per quanto visto fino ad ora, la Roma centra la decima vittoria consecutiva in campionato. Le giallorosse al Tre Fontane superano 2-1 il Milan in rimonta e restano prime a tre punti dalla Juventus, quando la serie A è giunta ormai alla prima gara del girone di ritorno. Dopo il vantaggio, arrivato con Asllani che ha trasformato un calcio di rigore, le rossonere hanno concesso poco e niente alle padrone di casa per buona parte del primo tempo; tuttavia nella ripresa è cambiata la musica e la Roma è passata con le reti di Giugliano e Di Guglielmo.

Un'ulteriore prova di forza delle romaniste che per la prima volta in campionato sono andate sotto ma hanno saputo reagire e portare a casa altri tre punti pesanti, che danno sicuramente maggiore consapevolezza anche in vista del prossimo impegno di Champions League, in programma giovedì in Francia contro il Paris Saint-Germain. "Sono punti importantissimi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto - ha commentato Spugna - soprattutto nel possesso palla. Anche se loro, in realtà, non hanno avuto grandi occasioni. Nella ripresa abbiamo semplicemente sbagliato meno, siamo riuscite a gestire meglio la palla, con più intensità, e ciò ci ha portato ad attaccare in area e a segnare".

Anche Giugliano ha evidenziato l'importanza della vittoria: "La volevamo a tutti i costi. Lo svantaggio ci può stare, ma è importante reagire: questa squadra ha un carattere impressionante". Da oggi testa al PSG per cercare di rimanere prime anche nel gruppo C; per la trasferta europea sono da valutare le condizioni di Bartoli, Viens, Kramzar e Latorre: al momento filtra ottimismo sul recupero delle prime due. In serie B la Lazio, grazie al successo per 3-0 in casa del Tavagnacco, resta saldamente in vetta: Popadinova, Goldoni e Ferrandi le protagoniste di giornata; la Res Roma Women conquista un prezioso pareggio 1-1 contro l'Hellas Verona.