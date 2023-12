Calciomercato Roma, Ottolini (ds Genoa): "Nessuna offerta per Gudmundsson e Dragusin, la nostra volontà è tenerli"

IL SECOLO XIX - Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle voci di mercato riguardanti una possibile cessione di Dragusin e Gudmundsson, obiettivi di mercato della Roma. Ecco le sue parole.

A proposito dei big, sono già arrivate offerte per Dragusin, Gudmundsson e Frendrup?

«Tante telefonate ma nessuna offerta. La volontà della società è quella di non cedere nessuno, poi se arriverà un’offerta dovrà essere valutata dalla proprietà e conterà anche il parere del giocatore. Ma la volontà, ripeto, è quella di non cedere nessuno».

Gudmundsson ha rinnovato nelle scorse settimane, i prossimi chi saranno?

«Dragusin, avrà un anno di contratto in più. E poi stiamo parlando con Frendrup per un prolungamento. Lo stesso vale per Vasquez, l’obiettivo è quello di un rinnovo per altri due anni».

