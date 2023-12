Friedkin, Mou è il punto fermo da cui ripartire

Il Bologna come lo Slavia Praga. Domenica mi è sembrato di rivedere la stessa partita di una squadra che quando deve dare continuità ai risultati positivi si perde con la testa, e soprattutto con il gioco. [...] Come sempre, però dalle delusioni bisogna ripartire e rialzarsi. Bisogna ripartire innanzitutto da questi splendidi tifosi che da due anni, ininterrottamente, riempiono l'Olimpico e ogni settore ospiti in trasferta. Ha fatto bene Mourinho ad andare ad omaggiarli. [...] Ha sbagliato anche lui tante volte, ma per un attimo proviamo ad immaginare la nostra Roma senza Mourinho in momenti come questi.

Dopo la sconfitta col Bodo/Glimt in Conference League, ad esempio, si sarebbe sfasciato tutto come troppe volte è accaduto nella nostra storia. Quindi Mou è il punto fermo da cui ripartire per questa stagione, che è ancora tutta da combattere ancora in campionato, in Coppa Italia e soprattutto verso Dublino, dove si giocherà la finale di Europa League. [...] Anche la proprietà deve farsi sentire: il silenzio dei Friedkin è oro, ma ora abbiamo bisogno di uno strappo in positivo. Non lasciare Mourinho da solo, non lasciare i tifosi senza un disegno per il presente e il futuro. [...]

(corsera - P. Cento)