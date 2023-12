Feyenoord, sfida infinita. Probabile stop alle trasferte

Sarà ancora una volta Roma-Feyenoord, la sfida infinita. È questo l'accoppiamento uscito dall'urna di Nyon per i playoff di Europa League: i giallorossi giocheranno l'andata il 15 febbraio in trasferta al De Kuip di Rotterdam (ore 18.45) e il ritorno una settimana dopo, il 22 (ore 21), all'Olimpico. [...] La finale di Conference League vinta a Tirana è stato il momento più felice, ma anche il passaggio del turno della passata stagione nei quarti di finale di Europa League ha dato grande soddisfazione ai giallorossi, che fino all'89' erano fuori dalla competizione, prima che un gol di Dybala mandasse ai supplementari la sfida, poi vinta 4-1. [...]

Anche nel 2015, erano i sedicesimi di finale, la squadra allenata da Rudi Garcia passò il turno, ma quella doppia sfida è rimasta tristemente famosa per il danneggiamento da parte dei tifosi olandesi della "Barcaccia" del Bernini che si trova in piazza di Spagna. Proprio i pessimi rapporti tra le due tifoserie potrebbero portare alla chiusura delle trasferte per motivi di ordine pubblico. C'è comunque tempo per prendere una decisione, visto che si giocherà a febbraio: la Roma nei prossimi giorni farà sapere le modalità di vendita dei biglietti.

(corsera)