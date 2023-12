Femminile, Bartoli ko: salterà almeno due partite

Elisa Bartoli è rientrata al Giulio Onesti e ha iniziato le terapie dopo la lesione del muscolo tibiale posteriore che l'ha costretta a lasciare il ritiro dell'Italia e quindi a saltare le sfide contro Spagna e Svizzera di Nations League. [...] È impossibile un recupero lampo per Roma-Milan di domenica 10 dicembre, complicato anche che possa prendere parte al match di Champions League contro il Psg, in agenda il 14 dicembre in Francia. La speranza è che possa tornare a disposizione di Alessandro Spugna prima della fine dell'anno. Sulle corsie basse dovranno fare gli straordinari Di Guglielmo e Aigbogun.

(corsport)