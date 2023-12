Falcone in pole per il dopo Rui Patricio

Porte girevoli in casa Roma. ll contratto dell'attuale titolare Rui Patricio è in scadenza 30 giugno e al momento i dialoghi per il prolungamento sono fermi. (...) Due i nomi in particolare appuntati nel database romanista, entrambi italiani e in rampa di lancio, con ingaggi non particolarmente elevati. Le piste battute dagli 007 romanisti portano a Monza e Lecce: fari puntati su Michele Di Gregorio e Vladimiro Falcone. Il primo resta il preferito, ma la valutazione fatta da Adriano Galliani (20 milioni) appare elevata per le attuali disponibilità giallorosse. Più abbordabile e quindi praticabile la strada che conduce alla saracinesca dei salentini. Falcone, infatti, costa intorno agli 8-9 milioni che lo rendono più facilmente avvicinabile. (...)

(tuttosport)