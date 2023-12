Europa League, rischio Psg nei playoff di febbraio

Uno spareggio col Psg di Mbappé. Potrebbe capitare persino questo avversario, alla Roma, se il 14 dicembre lo Slavia non le regalerà il primo posto facendosi battere in casa dal Servette (o pareggiando, se Lukaku & c. faranno almeno 4 o 5 gol allo Sheriff). I playoff di EL sono in programma il 15 e 22 febbraio. [...] Il Psg è 2° nel suo girone di Champions ma potrebbe essere scavalcato da Newcastle o Milan.

Anche il Manchester United può finire agli spareggi; come il Siviglia (se vincerà a Lens), che a maggio ha vinto la sua settima Uefa/EL battendo la Roma nella contestatissima finale di Budapest. Unico sicuro del 3° posto il Feyenoord, superato dai giallorossi nel 2022 in finale di Conference e lo scorso aprile nei quarti di EL.

(corsera)