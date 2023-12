Esame big per Mourinho: finora solo 21 punti in 27 sfide

Se l’andamento lento in trasferta è stato in qualche modo esorcizzato col Sassuolo, adesso per Mourinho arriva il momento di provare a fare meglio con le grandi. [...] Su potenziali 81 punti a disposizione la Roma ne ha conquistati appena 21. Un passo che non è da qualificazione Champions. E quest’anno il bilancio non è migliore. In tre sfide contro le big (Milan, Inter e Lazio) la squadra ha ottenuto solo un punto. Morale: per la Roma è questo il momento per cominciare a fare punti negli scontri con le squadre di alta classifica. Perché poi potrebbe essere tardi.

