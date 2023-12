Emergenza in difesa: ora c'è l'idea Bonucci

[...] Com'è noto, stante la ormai stucchevole assenza di Smalling e quella imminente di Ndicka (convocato in Coppa d'Africa), e tenendo conto della comprensibile ruggine che Kumbulla dovrà grattare via dopo otto mesi di assenza per infortunio, nel mercato di gennaio il general manager giallorosso, Tiago Pinto, dovrà necessariamente far arrivare un difensore. [...] Perciò si tenta la strada dei prestiti con diritto di riscatto oppure delle opportunità. [...]

Una di queste potrebbe essere rappresentata da Leonardo Bonucci, che è stato poco impiegato nella Union Berlino e tornerebbe volentieri in Italia. Il difensore, 36 anni, ha firmato un contratto di un anno per il club tedesco, che potrebbe però essere anche convinto a rescinderlo, anche se la Juventus sta partecipando al pagamento dell'ingaggio di circa 2 milioni netti. Pur se meno di prospettiva, Bonucci potrebbe essere più facile da raggiungere rispetto a Solet (Salisburgo) e Theate (Rennes), anche se non viene persa di vista neppure la possibilità di avere Chalobah in prestito dal Chelsea. [...]

(gasport)