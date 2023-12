Dybala vuole esserci dal via. Mou: "Coraggio e personalità"

Il dubbio più grande in casa Roma è legato a Dybala. Le indicazioni della vigilia vanno tutte verso la possibilità di vedere l'argentino in campo dal via, considerando che si è allenato per la quarta volta consecutiva con il resto del gruppo. "Dobbiamo ancora decidere, devo parlare con lui", le parole di Mourinho in conferenza stampa. Difficilmente il tecnico giallorosso ci rinuncerà, ma l'alternativa in caso sarà Belotti. "Per fare risultato a Torino ci vorrà personalità e coraggio, le stesse qualità viste contro il Napoli", la speranza di Mou.

(gasport)