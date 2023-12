Dybala torna nel 2024

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala termina in anticipo il 2023. Doccia gelata per tutti i tifosi della Roma e per il campione del mondo, che la scorsa domenica con la Fiorentina ha chiesto il cambio dopo 25 minuti per un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra, infortunio che terrà l'argentino fuori per circa tre settimane, costringendolo a saltare le ultime gare di dicembre che vedranno la Roma affrontare in ordine Bologna, Napoli e Juventus. L'ennesimo infortunio per la Joya, il quarto da inizio stagione, che arriva nel momento migliore di forma: dopo aver smaltito lo stiramento allegamento collaterale con il Cagliari - così come con Arthur, anche in quel caso il numero 21 si infortuna per un ripiegamento difensivo su Prati - che l’ha tenuto fuori per tutto il mese di ottobre, infatti Dybala era stato premiato prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Roma come miglior calciatore di novembre dalla Lega Serie A, grazie alle ottime prestazioni contro Lecce e Udinese e lo splendido assist d'esterno per Lukaku al gol del momentaneo vantaggio con la Fiorentina dopo cinque minuti. L'argentino inizierà immediatamente il percorso riabilitativo, nella speranza di tornare a disposizione almeno in panchina - e magari anche con qualche minuto in campo - per il primo impegno del nuovo anno. La gara di Coppa Italia contro la Cremonese del 3 gennaio sarebbe il test perfetto per poi tornare così al 100% per i due big match consecutivi che vedranno affrontare prima l'Atalanta e poi il Milan, oltre al possibile derby ai quarti di finale della coppa nazionale in caso di vittoria contro i grigiorossi. Oltre a Dybala, ieri hanno svolto gli esami strumentali anche Azmoun e Spinazzola, dai quali arrivano notizie più confortanti. Il centravanti iraniano, entrato proprio al posto della Joya con la Fiorentina, ha lasciato il campo nel secondo tempo per un problema muscolare. Le visite mediche approfondite hanno scongiurato lesioni al polpaccio destro e le sue condizioni verranno valutate quotidianamente in vista della trasferta a Bologna, dove Mourinho, oltre al sopra citato Dybala, dovrà fare a meno anche degli squalificati Lukaku - confermata dal giudice sportivo la sanzione di una giornata - e Zalewski. Spinazzola si è fermato durante il riscaldamento di Roma-Fiorentina, accusando un sovraccarico alla coscia destra. Anche in questo caso, come con Azmoun, le condizioni del Campione d'Europa saranno oggetto di valutazione giornaliera da parte dello staff medico del Fulvio Bernardini, con l'intenzione di vederlo tra i convocati per la gara di domenica pomeriggio.