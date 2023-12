Dybala può sorridere: secondo allenamento in gruppo

Manca sempre meno al prossimo big match tra la Roma e la Juventus. Buone notizie per lo Special One che potrebbe ritrovare una pedina fondamentale in vista dell’ultima uscita dell’anno solare 2023. Nella giornata di ieri, per la seconda volta consecutiva, Paulo Dybala si è allenato con il gruppo. Questo fa il paio con la volontà del calciatore argentino di non mancare alla sfida contro la sua ex squadra. Sabato, quindi, con ogni probabilità sarà convocato da Josè Mourinho per il match contro la Juventus che si giocherà all’Allianz Stadium. La Joya, però, potrebbe partire soltanto dalla panchina.

(gasport)