Dybala non grave, torna con il Napoli. Lukaku è in ansia, rischia due giornate

Non dovrebbe essere troppo lunga l'assenza dal campo di Paulo Dybala. Gli esami approfonditi saranno fatti oggi, ma i primi controlli dopo lo stop con la Fiorentina (flessore della coscia sinistra) hanno escluso guai seri: se sarà confermata l'assenza di lesioni, la Joya salterà la gara di Europa League di giovedì (ore 18.45) con lo Sheriff e la trasferta di Bologna. Tornerà a disposizione il 23, all'Olimpico, contro il Napoli. […] A Bologna toccherà a Belotti. Azmoun ha un problema al polpaccio destro (stop di almeno due partite). Contro lo Sheriff giocherà Zalewski, visto che anche lui sarà fermato dal Giudice sportivo. A destra Kar-sdorp prenderà il posto di Kri-stensen. Per dare un turno di riposo a un centrale difensivo, Mou può schierare Celik come «braccetto». Tornerà titolare Bove, nuova chance per Aouar.

(Corsera)