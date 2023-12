Dybala, lavoro parziale con il gruppo. Si va verso la convocazione con la Juve

La Roma ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida contro la Juve, sabato all'Allianz di Torino. [...] Il nodo per la sfida di sabato è Dybala, che si è presentato regolarmente a Trigoria nel post feste. Ci sono ancora tre giorni pieni per capire se la Joya potrà rifarsi vivo contro la sua ex squadra e ieri si è visto in campo per un lavoro parziale (anche con il pallone) con il gruppo, oggi potrà essere inserito nel programma di lavoro insieme con i suoi compagni. [...]

Mou ci spera, sa che anche Lukaku, per rendere al meglio, ha bisogno di avere vicino uno con le qualità tecniche dell'argentino. [...] Presenti nella sessione di lavoro di ieri pomeriggio anche Renato Sanches e Marash Kumbulla, con l'albanese che punta alla prima convocazione della stagione 2023/24. Mancini ha lavorato a parte. [...]

(Il Messaggero)