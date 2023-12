Dybala il migliore di novembre

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Si prepara a ricevere un nuovo riconoscimento Paulo Dybala. Domani, prima del fischio d'inizio delle 20.45 tra Roma e Fiorentina, la Joya riceverà davanti ai suoi tifosi il premio «EA SPORTS FC Player Of The Month», attribuitogli per le prestazioni dalla 11° alla 13° giornata e in particolare per i gol e gli assist contro Lecce e Udinese. L'attaccante giallorosso è stato selezionato insieme ad altri 5 calciatori tramite le analisi di Stats Perform, con il tracciamento del sistema Hawk-Eye. Il classe 1993, grazie al voto dei tifosi, ha infatti battuto la concorrenza di Berardi, Nico Gonzalez, Lautaro Martinez, Buongiorno e Zirkzee, ricevendo inoltre per l'occasione una carta speciale nel videogioco calcistico che fa da partner del campionato e da cui prende il nome il premio, disponibile per tutti gli utenti nella modalità «Ultimate Team». All'annuncio del riconoscimento è seguito anche il commento di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A: «Da oltre 10 anni Dybala è sinonimo di creatività e spettacolo, un talento puro in grado di emozionare e divertire i tifosi con le sue magie, degno erede dei migliori fantasisti della storia del nostro campiona to. L'attuale posizione della Roma in piena lotta Champions - ha poi concluso - è certamente merito delle grandi prestazioni del campione del mondo argentino».