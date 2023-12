Dybala c'è, Pellegrini torna titolare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala dal primo minuto, Pellegrini viaggia verso una maglia da titolare. Pochi dubbi per José Mourinho in vista dell'ultima gara del 2023, contro la

Juventus. Allo Stadium lo Special One riproporrà molti degli elementi che sono riusciti a battere il Napoli all'Olimpico, partendo proprio dal reparto arretrato. In porta come di consueto c'è Rui Patricio, mentre la difesa confermata in blocco, con Mancini - che nonostante non sia al 100% a causa di una pubalgia è pronto ad aiutare il resto della squadra - Llorente e N'Dicka pronti a coprire le avanzate di Vlahovic e compagni. Sulla fascia destra confermato Kristensen, mentre a sinistra El Shaarawy è in vantaggio su Zalewski e Spinazzola. A centrocampo oltre a Cristante - anche lui come il difensore italiano è sotto diffida - e Paredes si prepara a tornare dal primo minuto Pellegrini anche per sfruttare l'ottimo ingresso con gli azzurri di sabato scorso, con Bove che, nonostante il buon periodo di forma recente, partirà così inizialmente dalla panchina. Dopo un'intera settimana di sedute con i compagni si candida per una maglia Dybala, che ha ormai smaltito la lesione al flessore rimediata con la Fiorentina dello scorso 10 dicembre, e ritroverà così il suo posto al fianco di Lukaku nel reparto avanzato della Roma.