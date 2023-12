Dybala, anno finito. Tre settimane di stop, torna nel 2024

Enorme tegola per la Roma di José Mourinho. Paulo Dybala dovrà stare fermo tre settimane dopo l'infortunio subito contro la Fiorentina domenica scorsa. E arrivederci al 2024. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Finisce anzitempo il 2023 della Joya che sarà costretto a saltare le sfide contro lo Sheriff (giovedì prossimo) Bologna (domenica), Napoli (23 dicembre) e Juventus (30 dicembre). […] Capitolo mercato. In attesa di capire quale sarà il difensore centrale che riceverà in dono Mourinho a gennaio (Solet o Chalobah i maggiori indiziati), la Roma prova a vendere Matias Vina, che ben si sta comportando al Sassuolo. Palmeiras (sarebbe un ritorno), Corinthians e Flamengo hanno chiesto informazioni per il terzino uruguaiano. Prezzo fissato a 10 milioni di euro, gli stessi della clausola con gli emiliani. Per ora nessuna offerta concreta, ma l'interesse dal Brasile è forte, con la possibilità per Tiago Pinto di registrare l'ennesima plusvalenza già nel mercato di gennaio.

(La Repubblica)