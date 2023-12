Dybala accelera e va in panchina. Pellegrini o Bove, Mourinho indeciso

Squadra che vince non si cambia, o forse sì. Contro il Napoli non solo la Roma ha vinto uno scontro diretto in chiave quarto posto, ma ha anche giocato una delle migliori partite della stagione. Il «problema» è che lo ha fatto senza avere nella formazione titolare i due calciatori più talentuosi della rosa: Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, che da subentrato ha dato però il suo pesantissimo contributo segnando il gol del vantaggio. Sabato sera (ore 20.45, arbitra Sozza) a Torino ci sarà un altro match di straordinaria importanza contro la Juventus, e per l'occasione Mourinho avrà a disposizione sia il capitano sia la Joya, che ieri ha svolto l'allenamento con il resto del gruppo. Lo Special One si trova di fronte ad una scelta difficile: dare fiducia ad una squadra «operaia» con Bove a centrocampo e Belotti, tra i migliori col Napoli, al fianco di Lukaku oppure affidarsi alla qualità, rinunciando ad un po' di muscoli. (...) . Vista la considerazione che Mou ha di Cristante e Paredes, titolari inamovibili, il ballottaggio sarà tra Pellegrini e Bo-ve, in grande ascesa nell'ultimo periodo soprattutto per-ché è l'unico tra i centrocampisti - Sanches può considerarsi praticamente un ex - con caratteristiche di corsa. Per il resto, dovrebbero scendere in campo gli stessi che hanno superato il Napoli. (...)

(corsera)