Dramma a Reggio: tifosi gravissimi

Una storia drammatica, un terribile incidente che ha coinvolto due auto in una delle quali viaggiava una famiglia (padre, madre, due bambini di tifosi della Roma di ritorno dalla partita di Reggio col Sassuolo, poi i ricoveri in ospedale: sono tutti gravi. Ieri sera la solidarietà dei due club: «Il Sassuolo Calcio esprime vicinanza e incoraggiamento alla famiglia di tifosi di Casalgrande (un comune di 18.969 abitanti della provincia di Reggio Emilia) coinvolti nell'incidente stradale al termine di Sassuolo-Roma», il tweet del Sassuolo ripreso anche dalla As Roma. L'incidente è avvenuto in via Lasagni, la provinciale 52 che collega Villa Bagno ad Arceto, all'incrocio tra via Monzani e via di Corticella. Un terribile frontale fra una Fiat Cinquecento e una Mercedes Classe A. […] Ulteriori indagini si stanno effettuando in queste ore. Da ieri sera, soprattutto attraverso una mobilitazione su Facebook, dopo la divulgazione della notizia da parte di alcuni giornali locali si è generato un vero e proprio movimento di solidarietà e vicinaaza alla famiglia. Anche la Roma, tramite il suo profilo ufficiale, si è tenuta informata: nel post in cui ha rilanciato il messaggio del Sassuolo erano in bell'evidenza gli emoticon di una preghiera e di un cuore. Nella giornata di oggi si saprà qualcosa di più della dinamica del fatto.

(Il Romanista)