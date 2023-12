Disastro Guida: Beukema-rosso à stato graziato

Male Guida, incapace di tenere una linea tecnico/disciplinare adeguata: primo tempo da incubo, con capannelli e nervosismi che si accendevano ogni momento, colpa di gialli non fatti. Una costante [saranno contente le statistiche di Rocchi], visto che nella ripresa risparmia a Beukema un'ammonizione [sarebbe stata la seconda] sacrosanta. Tutto da stabilire poi se la leggera trattenuta di Lucumi sarebbe stata davvero un fallo [meno male il fuorigioco. (...) Leggero il contatto fra Pellegrini e Ndoye in area della Roma, l'incrocio di gambe c'è ' ma non clamoroso e il rossoblù accentua la caduta. Ancora, è il fuorigioco che salva Guida da un altro errore, la trattenuta di Lucumi su Azmoun è leggerissima, forse neanche fallo, arriva il rosso, poi tolto per l'offside di Azmoun. (...)

(corsport)