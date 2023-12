Diecimila euro di multa per i "bengala"

Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho, la Roma è tornata ad allenarsi in vista del match di domenica contro la Fiorentina. Hanno lavorato in gruppo i non titolari a Reggio Emilia e i subentrati, compreso Pellegrini, in rampa di lancio per una maglia da titolare contro i viola.

Presenti anche Kumbulla, che punta ad una convocazione entro la fine del 2023, e Renato Sanches, rimasto per 90 minuti in panchina contro gli emiliani. Il Giudice sportivo ha comminato 10mila euro di multa alla Roma per "lancio di bengala" dal settore ospiti: squalificato per un turno il match analyst Cerra.

(corsera)