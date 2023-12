La Roma ha perso 10 trasferte nel 2023 in Serie A, nei precedenti 45 anni solari solo una volta ha fatto peggio: 12 sconfitte esterne nel 2021. Per Cristante & co. le sconfitte esterne sono arrivate quest'anno con Juve, Bologna, Inter, Genoa e Verona. Nella seconda parte dello scorso con Napoli, Cremonese, Lazio, Atalanta e Fiorentina.

(gasport)