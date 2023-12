Dalla panchina al gol che spacca la partita: la notte di Lorenzo (di nuovo) il Magnifico

Inizialmente Mourinho aveva scelto Bove al posto di Pellegrini, ma poco dopo dal suo ingresso in campo il capitano ha segnato un gol pesantissimo contro il Napoli: la palla gli è arrivata tra i piedi all'altezza del dischetto dopo un tiro di El Shaarawy, lui si è girato perfettamente e ha segnato con il destro. Un gol che lo ha riabilitato agli occhi di chi lo ha criticato dopo la prestazione contro il Bologna, una delle peggiori degli ultimi due anni. Le sue condizioni non erano ottimali, ecco perché Mourinho ha scelto di farlo riposare e di non metterlo sotto pressione. Il gol potrebbe essere il primo passo verso il ritorno ad alti livelli.

Sfortunato, invece, Bove, il quale ha sfiorato la rete in due occasioni: al 19' ha colpito la traversa e tre minuti più tardi è stato ipnotizzato da un miracolo di Meret. Recentemente ha firmato il rinnovo fino al 2028 e chi lo vorrà dovrà spendere almeno 20 milioni.

(Il Messaggero)