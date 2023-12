Da "traditore" a titolare: col Sassuolo c'è Karsdorp

Da traditore a (quasi) fedelissimo. D'altronde il calcio è anche questo. [...] Un anno fa al centro delle polemiche c'era Rick Karsdorp, oggi l'olandese è quasi un intoccabile. Anzi, non avendo trovato un porto sicuro dove andare, sia nella sessione di mercato invernale sia in quella estiva, ha pensato bene di convertirsi al mourinhismo e osservare tutti i suoi dettami. Si allena con vigore, mai un infortunio in questa stagione e si è ormai ritagliato un posto da titolare sulla fascia destra. [...]

Non sarà mai che il "traditore" Rick è diventato il più affidabile in quella porzione di campo? Possibile e singolare considerando che nel ruolo in estate Pinto aveva scommesso le sue fiches su Kristensen. Tempo 5 partite e Rick è tornato titolare. Ora Mou lo sta sfruttando il più possibile e l'olandese ha dimostrato di apprezzare. Prima c'era il traditore, oggi ci sono i superficiali e domani chissà. [...]

(Il Messaggero)