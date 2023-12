Cronache di spogliatoio web: trasmette il Mondiale per Club su YouTube e vuole crescere

[...] È incredibile: un tempo il Mondiale per club era una chicca contesa dai grandi gruppi televisivi, in chiaro o a pagamento. Ora va in esclusiva sul canale YouTube di Cronache di spogliatoio, società con sede legale a Borgo San Lorenzo (Firenze), che ha chiuso il 2022 con ricavi per 316 mila euro, utili per 7 mila euro e un patrimonio netto di 62 mila euro. [...]

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di questo traguardo. Il Mondiale per Club Fifa 2023 in esclusiva", sottolinea Giulio Incagli, 29enne fondatore e amministratore delegato di Cronache di spogliatoio, "rappresenta uno step importante per il nostro profetto. Ci teniamo a ringraziare la Fifa per essersi fidata e aver puntato su di noi". [...] Le partite sono trasmesse live con la telecronaca di Ivan Fusto e Alberto Santi, e prevedono approfondimenti in studio pre, durante e post partita con gli opinionisti di Cronache di spogliatoio: Riccardo Trevisani, Giuseppe Pastore, Fernando Siani ed Emanuele Corazzi. [...]

(Italia Oggi)